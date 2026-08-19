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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 08:20

Trump suspende tarifas contra o Canadá por três dias e cita possibilidade de acordo

Líder americano falou sobre o assunto na terça-feira em publicação na rede Truth Social

Líder americano falou sobre o assunto na terça-feira em publicação na rede Truth Social

Jim WATSON/AFP/JC
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Isabella Pugliese Vellani
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter suspendido a tarifa de importação de 50% sobre produtos do Canadá que entraria em vigor nesta quarta-feira (19). A pausa vale por três dias, informou o líder americano na terça-feira, em publicação na rede Truth Social.
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Trump justificou a decisão com base no fato de que os dois países "têm um ACORDO", ainda sujeito à "finalização dos documentos".

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