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CapaInternacionalGuerra Da Ucrânia

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 20:15

Rússia mata 10 na Ucrânia, e Kiev faz mega-ataque a Moscou

Essa é a mais intensa onda de ataques a civis desde o início da guerra

Essa é a mais intensa onda de ataques a civis desde o início da guerra

SERGEY BOBOK/AFP/JC
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IGOR GIELOW
Dando continuidade à fase mais violenta contra civis na Guerra da Ucrânia, Moscou e Kiev trocaram ataques nesta terça-feira (17). Ao menos dez pessoas foram mortas no norte do ucraniano, e a capital russa foi alvo de um dos maiores ataques com drones da guerra.
 
O ataque mais mortífero foi em Petchenihi, uma cidade na região setentrional de Kharkiv. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, foi atingido "um local com um posto de correio e lojas, cercado apenas por prédios residenciais". Essa onda de ataques contra civis é a mais intensa desde o março de 2022, o primeiro mês da invasão das forças de Vladimir Putin contra o vizinho.

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