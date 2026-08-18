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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 20:25

EUA troca comando diplomático para América Latina em meio a tensão com Brasil

Nova gestão pretende dar atenção especial à segurança de portos de entrada na região

Nova gestão pretende dar atenção especial à segurança de portos de entrada na região

SPENCER PLATT/GETTY IMAGES/AFP/JC
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Agências
O Departamento de Estado dos Estados Unidos mudou o comando do escritório responsável pelas relações com o Brasil e demais países da América Latina em meio a um período de tensão entre Washington e Brasília. Juan Pablo Segura tomou posse na última sexta-feira (14) como secretário-assistente de Estado para Assuntos do Hemisfério Ocidental, substituindo Michael Kozak, que exercia a função de forma interina.
"Vamos promover a visão do presidente Trump para a nossa região: uma região protegida de cartéis e narcoterroristas, que gere prosperidade para os americanos e nossos parceiros e garanta a segurança de nossas fronteiras. Pronto para começar a trabalhar!", afirmou Segura.

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