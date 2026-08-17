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CapaInternacionalOriente Médio

Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 11:16

Trump ameaça atacar Omã por negociações com o Irã

Presidente confirmou que existe um relacionamento direto, por canais secretos, entre Washington e a Guarda Revolucionária do Irã

Presidente confirmou que existe um relacionamento direto, por canais secretos, entre Washington e a Guarda Revolucionária do Irã

SAUL LOEB/AFP/JC
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (17) que irá atacar Omã caso o sultanato árabe busque dividir o controle do estreito de Hormuz com o Irã. "Se Omã se meter no caminho, vamos bombardeá-los para c...", disse.

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