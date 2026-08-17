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Publicada em 16 de Agosto de 2026 às 09:03

EUA ampliam ajuda à Colômbia após terremoto

Homem observa casa destruída pelo terremoto em Pereira, na Colômbia; tremor foi o mais forte no país em uma década

Homem observa casa destruída pelo terremoto em Pereira, na Colômbia; tremor foi o mais forte no país em uma década

Luis ACOSTA/AFP/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
Com agências

O governo dos Estados Unidos anunciou mais US$ 11 milhões em assistência humanitária à Colômbia após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o oeste do país na segunda-feira (10). O novo aporte eleva para US$ 26,5 milhões a ajuda americana e inclui recursos para alimentação, saúde, abrigo e proteção às vítimas.

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