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CapaInternacionalEstados Unidos

Publicada em 15 de Agosto de 2026 às 18:44

Solicitações de certidão brasileira para menores nascidos nos EUA disparam

Risco maior de deportação no governo Trump motivou corrida aos consulados

Risco maior de deportação no governo Trump motivou corrida aos consulados

Charly Triballeau/AFP/Divulgação/JC
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Agências
Nunca antes os 11 consulados-gerais do Brasil nos Estados Unidos registraram tantas solicitações de certidão de nascimento para crianças que nasceram no país filhas de ao menos um genitor brasileiro e que, portanto, também têm direito à nacionalidade brasileira.

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