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CapaInternacionalEspanha

Publicada em 15 de Agosto de 2026 às 12:14

Terremoto atinge região de Granada, no Sul da Espanha; não há relatos de feridos

O abalo aconteceu por volta da 1h e foi sentido em outras áreas e províncias

O abalo aconteceu por volta da 1h e foi sentido em outras áreas e províncias

ENRIQUE FAJARDO / AFP/JC
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Agências
Um terremoto de magnitude 5 atingiu a cidade de Granada, no sul da Espanha, na madrugada deste sábado (15), danificando casas e veículos. Não há registros de feridos, de acordo com o governo regional.

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