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Publicada em 15 de Agosto de 2026 às 11:03

Ucrânia atinge centro ligado à Roscosmos em Samara; Rússia relata danos localizados

Segundo Zelenskyy, a operação empregou mísseis Flamingo produzidos internamente pela Ucrânia e atingiu um alvo a cerca de 900 quilômetros da fronteira ucraniana

Segundo Zelenskyy, a operação empregou mísseis Flamingo produzidos internamente pela Ucrânia e atingiu um alvo a cerca de 900 quilômetros da fronteira ucraniana

Tetiana DZHAFAROVA/AFP/JC
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Agências
Um ataque ucraniano em grande escala atingiu infraestrutura industrial na região de Samara, no sudoeste da Rússia, neste sábado (15), segundo autoridades russas. O chefe da capital regional, Ivan Noskov, afirmou que as defesas aéreas repeliram um ataque "massivo" de mísseis e que houve "danos localizados" em áreas industriais da cidade. Ele disse ainda que assistência médica foi prestada aos feridos no ataque, sem detalhar o número de vítimas.

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