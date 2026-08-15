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Publicada em 15 de Agosto de 2026 às 08:11

Terremoto de magnitude 7,7 atinge costa da Indonésia e mata pelo menos 38 pessoas

As autoridades emitiram um alerta de tsunami

As autoridades emitiram um alerta de tsunami

HANDOUT / AFP/JC
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Agências
Um poderoso terremoto de magnitude 7,7 atingiu a costa da Indonésia, no início da manhã de sábado (15), matando pelo menos 38 pessoas, colapsando edifícios e casas, além de causar pânico em uma região propensa a terremotos mortais. As autoridades disseram que mais de uma dúzia de moradores ficaram feridos.

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