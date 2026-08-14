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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 19:01

Trump: 'Logo declararei o Estreito de Ormuz como um território dos EUA'

Trump afirmou que o as Forças Militares norte-americanas estão armadas até os dentes

Trump afirmou que o as Forças Militares norte-americanas estão armadas até os dentes

Mandel NGANI/AFP/JC
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que declarará o Estreito de Ormuz território norte-americano, durante um pronunciamento no Centro de Treinamento e Inteligência David S. Mack, em Garden City, em Nova York, nesta sexta-feira, 14. "Logo declararei o Estreito de Ormuz como território dos EUA", disse Trump, enquanto afirmou que o as Forças Militares norte-americanas estão armadas até os dentes.

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