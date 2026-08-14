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CapaInternacionalAfeganistão

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 12:16

Afeganistão completa 5 anos sob o Talibã com mais segurança e apelos por trabalho e educação

Talibã retomou o controle do Afeganistão em 15 de agosto de 2021

Talibã retomou o controle do Afeganistão em 15 de agosto de 2021

AFP/JC
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Agências
Ao completar cinco anos desde a volta do Talibã ao poder, moradores de Cabul dizem que se sentem mais seguros após décadas de conflito, mas cobram que os líderes concentrem esforços em gerar empregos e ampliar o acesso à educação em um país onde meninas acima de 12 anos estão proibidas de estudar.

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