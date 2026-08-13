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CapaInternacionalColômbia

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 19:40

Resgates entram em fase final, e mortos por conta do terremoto sobem para 273

Muitos moradores passam noites ao ar livre com medo de novos tremores

Muitos moradores passam noites ao ar livre com medo de novos tremores

JOAQUIN SARMIENTO/AFP/JC
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Agências
Equipes de resgate na Colômbia intensificaram, nas primeiras horas desta quinta-feira (13), as buscas por sobreviventes do terremoto que atingiu o país na segunda (10), à medida que se aproximava o fim das primeiras 72 horas, período considerado crítico para encontrar pessoas com vida sob os escombros.

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