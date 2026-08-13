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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 19:36

Secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, deixará cargo no final do mês

Karoline decidiu se afastar do governo para se dedicar à família

Karoline decidiu se afastar do governo para se dedicar à família

Anna Moneymaker/Getty Images via AFP/JC
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Agências
A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, a pessoa mais jovem a ocupar o cargo, deixará a administração Trump no final do mês para passar mais tempo com a família. Aos 28 anos, ela descreveu a decisão como "agridoce" em uma postagem nas redes sociais, pouco depois de o presidente Donald Trump anunciar sua saída.

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