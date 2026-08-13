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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 19:49

Cuba comemora centenário de Fidel Castro em meio à maior crise desde a revolução

Irmão de Fidel Castro, Raúl é o idealizador da data que mantém viva a ideologia de parte da população

Irmão de Fidel Castro, Raúl é o idealizador da data que mantém viva a ideologia de parte da população

YAMIL LAGE/AFP/JC
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Agências
Cuba comemora, nesta quinta-feira (13), o centenário de nascimento de Fidel Castro, líder da revolução que derrubou a ditadura de Fulgêncio Batista em 1959 e instituiu um regime que passa pela sua maior crise desde o levante guerrilheiro, um dos principais do século 20.

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