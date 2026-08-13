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CapaInternacionalEstados Unidos

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 15:36

EUA dizem que não se submeterão ao direito internacional e defendem presença na América Latina

Washington também acusou nesta quinta-feira o Brasil e outros países de "triangular" produtos da China

Washington também acusou nesta quinta-feira o Brasil e outros países de "triangular" produtos da China

Annabelle GORDON/AFP/JC
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Agências
O Departamento de Estado dos EUA afirmou nesta quinta-feira (13), que o país não se submeterá ao direito internacional. A postagem foi feita no X, junto com o vídeo do secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, que diz que a "esquerda internacional", juntamente com a mídia de esquerda, está conspirando para afirmar ilegalmente a jurisdição do Tribunal Penal Internacional (TPI) sobre as operações militares dos EUA.

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