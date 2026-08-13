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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 19:37

Integrantes do MST picham Embaixada dos EUA no Brasil com críticas a guerras americanas

Pichação criticava à guerras promovidas pelo governo de Trump

Pichação criticava à guerras promovidas pelo governo de Trump

Evaristo Sa/AFP/JC
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Agências
A sede da embaixada dos Estados Unidos no Brasil amanheceu pichada nesta quinta-feira (13), em Brasília. A missão diplomática americana foi alvo de críticas por causa de guerras. Em nota, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) assumiu a autoria. "Os EUA fazem guerra e lucram com a morte", dizia uma das inscrições, com tinta azul e vermelha.

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