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CapaInternacionalChina

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 19:20

Ex-premiê Zhu Rongji, arquiteto do boom econômico, morre aos 97 anos

Zhu liderou os esforços para assegurar a entrada na OMC após longas negociações iniciadas nos anos 1980

Zhu liderou os esforços para assegurar a entrada na OMC após longas negociações iniciadas nos anos 1980

WANG ZHAO/AFP/JC
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Agências
O ex-primeiro-ministro da China Zhu Rongji morreu nesta quarta-feira (12), segundo a mídia estatal. Reformista impaciente e de língua afiada, Zhu ajudou a impulsionar o explosivo boom econômico do país ao impor mudanças profundas à indústria estatal nos anos 1990 e ao conduzir a China à Organização Mundial do Comércio (OMC). A agência oficial Xinhua informou que Zhu morreu em Pequim, por doença, aos 97 anos.

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