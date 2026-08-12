Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalEstados Unidos

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 17:30

Trump diz que protocolo de segurança o fez trocar de avião na Turquia após ameaça de morte

Presidente explicou que enfrenta ameaças que o público nem chega a conhecer

Presidente explicou que enfrenta ameaças que o público nem chega a conhecer

Jim WATSON/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta terça-feira (11) que uma ameaça de assassinato o levou a deixar a Turquia após a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), no mês passado, em uma operação sigilosa que teria envolvido a troca de aeronaves.

Notícias relacionadas