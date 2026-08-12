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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 17:05

Trump diz que Irã 'só fala' e não age; também acusa IRGC de estar 'fugindo' da guerra

Republicano reiterou que a inflação persa está "cada vez pior" e "tudo o que eles têm é fake news"

Republicano reiterou que a inflação persa está "cada vez pior" e "tudo o que eles têm é fake news"

Mandel NGANI/AFP/JC
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Agências
O presidente dos EUA, Donald Trump, fez mais uma série de críticas ao Irã e sinalizou que os americanos teriam "total controle" da guerra no Oriente Médio, em publicação na Truth Social. O republicano acusou os adversários de tentar "fugir" do conflito e de fazer ameaças vazias contra Washington.

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