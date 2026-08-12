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CapaInternacionalColômbia

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 16:31

Buscas por desaparecidos entram no 3º dia após terremoto deixar mais de 200 mortos na Colômbia

Agências de ajuda humanitária consideram as primeiras 48 a 72 horas cruciais para o resgate de sobreviventes

Agências de ajuda humanitária consideram as primeiras 48 a 72 horas cruciais para o resgate de sobreviventes

Raul ARBOLEDA/AFP/JC
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Agências
As buscas por sobreviventes nos escombros entraram no terceiro dia nesta quarta-feira (12), após um forte terremoto na Colômbia deixar mais de 200 mortos, derrubar prédios, danificar estradas e esmagar carros. A devastação colocou à prova o novo presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, seu governo, que se esforça para responder ao desastre natural, e a sociedade civil, que se mobiliza para fornecer ajuda às comunidades vulneráveis mais afetadas pelo terremoto.

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