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CapaInternacionalOtan

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 13:34

Otan reforça defesa após violações do espaço aéreo de Polônia e Romênia pela Rússia

Otan atribui a responsabilidade pelos episódios à Moscou, com os países-membros enfatizando que as violações do espaço aéreo são perigosas e inaceitáveis

Otan atribui a responsabilidade pelos episódios à Moscou, com os países-membros enfatizando que as violações do espaço aéreo são perigosas e inaceitáveis

KENZO TRIBOUILLARD/AFP/JC
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Agências
A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se reuniu nesta quarta-feira (12), para discutir as recentes violações do espaço aéreo na Polônia e na Romênia pela Rússia, além de incidentes envolvendo drones. Segundo o comunicado divulgado pela aliança, os membros reforçaram "total solidariedade" e apoio aos países afetados.

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