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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 19:45

Netanyahu reitera que Israel não sairá de Gaza até que o Hamas esteja completamente desarmado

As declarações de Netanyahu lançam mais dúvidas sobre o acordo para desarmar o Hamas

As declarações de Netanyahu lançam mais dúvidas sobre o acordo para desarmar o Hamas

RONEN ZVULUN/AFP/JC
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Agências
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reiterou nesta terça-feira (11) que Israel não se retirará de suas atuais linhas em Gaza até que o Hamas esteja completamente desarmado, rejeitando um recente acordo anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

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