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CapaInternacionalSíria

Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 19:54

Síria: ex-presidente Bashar al-Assad é condenado à morte à revelia por crimes de guerra

Assad fugiu para a Rússia após a queda do governo, em dezembro de 2024, e recebeu asilo político

Assad fugiu para a Rússia após a queda do governo, em dezembro de 2024, e recebeu asilo político

SANA/AFP/JC
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Agências
Um tribunal sírio condenou nesta terça-feira (11) à morte, à revelia, o ex-presidente Bashar al-Assad e seu irmão mais novo, Maher, por crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos durante o conflito de 14 anos no país, que deixou cerca de meio milhão de mortos.

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