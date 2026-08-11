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CapaInternacionalGuerra Da Ucrânia

Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 19:56

Rússia bane das cédulas de votação e anula registro do único partido contra guerra na Ucrânia

Nikolay Rybakov é o líder do do partido liberal Yabloko

Nikolay Rybakov é o líder do do partido liberal Yabloko

Igor IVANKO/AFP/JC
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Agências
O tribunal mais alto da Rússia ordenou que o único partido que se opõe à ação militar do Kremlin na Ucrânia seja removido da cédula na eleição parlamentar do próximo mês. A Suprema Corte anulou o registro do Yabloko - que significa "maçã" em russo - após um apelo de um partido pró-Kremlin. No mês passado, a Comissão Eleitoral Central havia inicialmente permitido que o Yabloko estivesse na cédula junto com outros 10 partidos.

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