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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 19:55

Autoridades iranianas reforçam que reabertura de Ormuz só ocorrerá caso EUA cumpram exigências

Reabertura do Estreito de Ormuz passa pelo fim das guerras na região, afirma autoridades iranianas

Reabertura do Estreito de Ormuz passa pelo fim das guerras na região, afirma autoridades iranianas

AFP/JC
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Agências
Autoridades iranianas reforçaram nesta terça-feira (11), que o Estreito de Ormuz somente será reaberto em caso de os Estados Unidos cumprirem as exigências de Teerã. Em postagem na rede social X, Mojtabá Zonnur, consultor do Líder da Revolução escreveu que o espaço "não será reaberto até que as condições do Irã sejam atendidas".

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