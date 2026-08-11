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CapaInternacionalColômbia

Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 19:38

Terremoto na Colômbia já deixa mais de 250 mortos e 3 mil desaparecidos

Pereira e sua região metropolitana concentram uma parcela significativa das mortes provocadas

Pereira e sua região metropolitana concentram uma parcela significativa das mortes provocadas

Jaime SALDARRIAGA/AFP/JC
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Agências
Cali, uma das maiores cidades da Colômbia, amanheceu nesta terça-feira (11) sob toque de recolher e com presença reforçada da polícia e do Exército nas ruas, um dia após um terremoto de magnitude 7,4 atingir o país e deixar um rastro de destruição.

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