Europa dispõe de 'talvez 6 semanas' de combustível de aviação, calcula diretor da AIE

A Europa dispõe de "talvez umas seis semanas, mais ou menos, de combustível de aviação", afirmou nesta quinta-feira (16) o diretor-executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, alertando que voos poderão ser cancelados "em breve" se os suprimentos de petróleo continuarem bloqueados pela guerra no Irã.



Em entrevista à Associated Press, Birol traçou um quadro preocupante das repercussões globais do que chamou de "a maior crise energética que já enfrentamos", decorrente do bloqueio do fluxo de petróleo, gás e outros suprimentos vitais pelo Estreito de Ormuz.



"No passado, havia um grupo chamado 'Dire Straits'. Agora, o estreito está em 'situação crítica' (dire strait), e isso terá grandes implicações para a economia global. E, quanto mais tempo durar, pior será para o crescimento econômico e a inflação no mundo", afirmou.