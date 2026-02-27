Acordo UE-Mercosul vai entrar em vigor a despeito de revisão jurídica, diz Ursula von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou na manhã desta sexta-feira (27) que o acordo de livre comércio da União Europeia com o Mercosul entrará em vigor provisoriamente a despeito da revisão jurídica determinada pelo Parlamento Europeu, no mês passado. Em um pronunciamento realizado em Bruxelas, Von der Leyen enfatizou que "aplicação provisória é, por natureza, provisória". A chefe da UE afirmou que seu passo estava em conformidade com os Tratados da UE e que o acordo só será concluído na íntegra após o Parlamento Europeu consentir. "A Comissão continuará a trabalhar em estreita colaboração com todas as instituições da UE, os Estados-Membros e as partes interessadas, a fim de garantir um processo harmonioso e transparente", ressalta.