Defensor dos direitos civis nos Estados Unidos, Jesse Jackson morre aos 84 anos

O ativista dos direitos civis nos Estados Unidos, o reverendo Jesse Jackson, morreu nesta terça-feira (17), aos 84 anos, afirmou a família em um comunicado. Companheiro de Martin Luther King nos anos 1960, ele lutou contra as barreiras que limitavam o espaço político aberto aos afro-americanos. "Sua fé inabalável na justiça, na igualdade e no amor inspirou milhões de pessoas, e pedimos que honrem sua memória continuando a luta pelos valores pelos quais ele viveu”, declarou sua família. Pastor e aliado de Martin Luther King, ele foi um dos principais nomes na luta por igualdade racial e justiça social nos Estados Unidos. Uma das cenas que entraram para a história foi quando Jesse Jackson chorou no Grant Park, em Chicago, após o anúncio da vitória de Barack Obama.