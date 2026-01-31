Nos EUA, juíza federal diz que não interromperá onda de fiscalização de imigração em Minnesota

Nos Estados Unidos, a juíza federal Katherine M. Menendez afirmou que não interromperá a intensificação da fiscalização de imigração em Minnesota e nas Twin Cities, região metropolitana que inclui as cidades de Minneapolis e St. Paul, enquanto um processo judicial sobre o assunto prossegue. Ela negou neste sábado (31), uma liminar solicitada neste mês pelo procurador-geral do Estado, Keith Ellison, e pelos prefeitos de Minneapolis e St. Paul. O processo argumentava que o Departamento de Segurança Interna estava violando proteções constitucionais. A ação buscava uma ordem rápida para interromper a ação de fiscalização ou limitar seu alcance. Advogados do Departamento de Justiça dos Estados Unidos classificaram o processo como "juridicamente frívolo". Oficiais federais atiraram fatalmente em duas pessoas nas ruas de Minneapolis: Renee Good em 7 de janeiro e Alex Pretti em 24 de janeiro.