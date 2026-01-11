Presidente da Colômbia propõe confederação unindo países latino-americanos

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, propôs a criação de uma confederação de nações latino-americanas, a Grande Colômbia, que, a exemplo da União Europeia, teria parlamento, tribunal de justiça e conselho de governo. A proposta foi feita no sábado (10,) por Petro em sua conta na rede social X. Petro anexou na postagem o mapa do que seria o território da Grande Colômbia, que cobriria, além da Colômbia, a Venezuela, o Equador e o Panamá, além de parte da América Central e da Guiana. "Teríamos políticas comuns nas matérias propostas pela população", escreveu o presidente colombiano, acrescentando que a confederação seguiria uma política comercial voltada para a industrialização, de modo a torná-la um centro do mundo e da América Latina em áreas de energia limpa, conhecimento e infraestrutura.