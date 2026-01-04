Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalConflito Na Venezuela

Publicada em 04 de Janeiro de 2026 às 10:02

China, Rússia e Irã condenam operação dos Estados Unidos na Venezuela

China condenou o uso da força pelos Estados Unidos contra um estado soberano e contra o presidente Nicolás Maduro

China condenou o uso da força pelos Estados Unidos contra um estado soberano e contra o presidente Nicolás Maduro

ZURIMAR CAMPOS/Venezuelan Presidency/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
Lideranças mundiais como China, Rússia e Irã condenaram a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro e da sua esposa Cilia Flores. Espanha e Rússia se ofereceram como mediadores. Irã e China, aliados da Venezuela, condenaram os Estados Unidos. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse estar "profundamente alarmado" com a ação norte-americana. "Independentemente da situação na Venezuela, tais acontecimentos constituem um precedente perigoso", afirmou Guterres, que enfatizou a importância de que todos os países cumpram plenamente a Carta da ONU. "Apelo a todos os atores na Venezuela a engajarem-se em um diálogo inclusivo, pautado pelo pleno respeito aos direitos humanos e ao estado de direito", completou.

Notícias relacionadas