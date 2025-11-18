Ucrânia exigirá compensação ambiental de US$ 43 bilhões da Rússia

A Ucrânia anunciou nesta terça-feira (18), em Belém, que irá pleitear US$ 43 bilhões (R$ 222,6 bilhões) de compensação ambiental da Rússia depois que o conflito terminar. Inédita, a reparação toca em um ponto cego das negociações climáticas, o que fazer com as emissões produzidas pelas guerras. E o planeta está cheio delas, emissões e guerras.

"De muitas maneiras, a Rússia está travando uma guerra suja, e nosso clima também é vítima. As enormes quantidades de combustível queimado, florestas devastadas, edifícios destruídos, concreto e aço utilizados, todas essas coisas são essencialmente carbono de conflito e têm um custo climático considerável", declarou Pavlo Kartashov, vice-ministro de Economia, Meio Ambiente e Agricultura da Ucrânia.

A delegação do país participa da COP30 e usa a conferência para denunciar a invasão, iniciada em 2022.

O cálculo da indenização segue valores de mercado a partir do volume de emissões estimado por uma iniciativa criada na Ucrânia para esse fim. O IGGAW, na sigla em inglês, é bancado por recursos próprios e tem apoio de Alemanha, Suécia e da Comissão Europeia de Meio Ambiente.

Segundo o órgão, a guerra já provocou 236,8 milhões de toneladas de dióxido de carbono. A conta abrange o conflito e suas consequências. Militares de ambos os lados já utilizaram 18 milhões de toneladas de combustível, queimaram 1,3 milhão de hectares de campos e florestas, explodiram centenas de instalações de petróleo e gás.

Um terço das emissões, por exemplo, foi provocado por incêndios, ataques à infraestrutura de energia, deslocamento de civis e danos à aviação comercial.

Foram empregadas ainda enormes quantidades de aço e cimento para fortificar centenas de quilômetros de linhas de frente. O cálculo ucraniano também inclui o que precisa ser encomendado para a reconstrução do país, dentro de um plano que segue padrões ambientais da União Europeia.

"Nossa documentação será a base do pedido de indenização. O mecanismo para isso está estabelecido no direito internacional e, uma vez apresentado, fará da Ucrânia o primeiro país a responsabilizar outra nação pelas emissões climáticas decorrentes da guerra", afirmou o autor principal do estudo, Lennard de Klerk.

O país se apoia em uma decisão da Assembleia Geral da ONU, que determinou compensação financeira da Rússia. Em fevereiro deste ano, ao registrar o pedido de indenização, a Ucrânia incluiu uma cláusula específica sobre compensação ambiental.

Recente decisão da Corte Internacional de Justiça também reforçará o pedido. Em julho, o tribunal afirmou que Estados podem ser responsabilizados por atos ilegais que causem danos climáticos, sendo a indenização uma das formas possíveis de reparação legal.

A Ucrânia detém 35% da biodiversidade europeia, e a guerra aumentou o risco de extinção de cerca de mil espécies de animais, plantas e fungos. O conflito também reduziu a capacidade de absorção de gases de efeito estufa das florestas do país em 1,7 milhão de toneladas por ano.