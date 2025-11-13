Israel prende 40 na Cisjordânia que seriam de célula do Hamas e planejavam ataques

As Forças Armadas de Israel, em uma ação conjunta com o Shin Bet, o serviço interno de inteligência do país, prenderam supostos 40 membros de uma célula do grupo terrorista Hamas na área de Belém, na Cisjordânia ocupada.

Segundo o anúncio desta quinta-feira (13), o grupo detido pretendia realizar um ataque contra civis e membros das forças de segurança. As prisões ocorreram ao longo das últimas semanas em cerca de 15 operações separadas.

Além de prisões, os agentes teriam apreendido armas de fogo, incluindo um fuzil. As investigações do Shin Bet indicam que os líderes da rede do Hamas recrutaram e formaram células terroristas, adquiriram armas e planejavam realizar ataques a tiros num futuro próximo.

"Uma das células terroristas estava em estágio avançado de preparação para executar ataques", afirmou o serviço de inteligência, segundo a imprensa local. O Shin Bet informou ainda que o material da investigação foi entregue à Promotoria Militar, que ficará responsável por apresentar as acusações contra os suspeitos.

O anúncio ocorre um dia após o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, expressar preocupação com a possibilidade de que a recente onda de violência na Cisjordânia se espalhe e prejudique o acordo de cessar-fogo.

"Faremos tudo o que pudermos para garantir que isso não aconteça", afirmou a jornalistas após uma reunião do G-7 no Canadá. No último dia 7, o Exército de Israel matou dois palestinos de 16 anos acusados de lançarem coquetéis molotov no vilarejo de Judeira, ao Sul de Ramallah, na Cisjordânia ocupada.

O secretário de Estado, por outro lado, disse estar otimista de que o Conselho de Segurança da ONU finalize uma resolução sobre Gaza que apoie a criação de uma força internacional de segurança. "Estamos otimistas de que isso vai acontecer", disse Rubio. "Acredito que estejamos fazendo bons avanços na redação da resolução e, com sorte, teremos ações concretas muito em breve".