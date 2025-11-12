Brasil e EUA agendam novo encontro para debater tarifaço

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu nesta quarta-feira (12) com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, para avançar nas negociações do tarifaço norte-americano anunciado a produtos brasileiros. Segundo nota do Itamaraty, Vieira e Rubio irão agendar uma nova reunião presencial.

O encontro entre o ministro brasileiro e o secretário americano ocorreu em Niágara, no Canadá, à margem da reunião do G-7. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores disse que o chanceler relatou a Rubio os entendimentos mantidos até agora no nível técnico sobre o tarifaço.

Na agenda, o governo brasileiro alertou que encaminhou, na semana passada, uma proposta de negociação em torno da tarifa de 50% aos EUA. "Vieira informou que Brasil encaminhou no dia 4 de novembro uma proposta de negociação à parte americana, após reunião virtual. Vieira reiterou a Rubio a importância de se avançar na negociação, conforme determinado pelos Presidentes Lula e Trump na Malásia", escreve.

"Concordaram em agendar uma reunião presencial entre ambos, em data próxima, para discutir o atual estágio da negociação", finaliza a nota. Esta foi a segunda reunião presencial entre auxiliares de Brasil e Estados Unidos desde que Lula e Trump se reuniram presencialmente no mês passado na Malásia.