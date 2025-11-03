Trump diz que os dias de Maduro como presidente estão contados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu afirmativamente a uma pergunta sobre se acredita que os dias de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela estão contados. "Eu diria que sim, acho que sim", respondeu, ao ser questionado por Norah O'Donnell sobre se os dias de Maduro estavam contados.

A declaração foi dada no programa 60 Minutes, da CBS, que foi ao ar na noite do domingo. A entrevista do presidente dos EUA foi concedida na sexta-feira em Mar-o-Lago, Palm Beach, na Flórida. Em outro trecho, Trump citou que não acredita que os EUA se envolverão em uma guerra contra a Venezuela, ainda que tenha salientado que o país sul-americano trata seu governo muito mal.

A fala ocorre em um momento em que os Estados Unidos enviam militares e navios ao Caribe, onde executaram vários ataques contra supostas embarcações que atuam no tráfico de drogas, ações que provocaram dezenas de mortes.