Ucrânia afirma ter atingido oleoduto perto de Moscou que abastece forças russas

As forças ucranianas atingiram um importante oleoduto na região de Moscou que abastece o Exército russo, informou o serviço de inteligência militar da Ucrânia neste sábado, 1º. O ataque ocorre em meio a uma campanha russa de bombardeios massivos com drones e mísseis à infraestrutura energética da Ucrânia.

A operação foi realizada na noite de sexta-feira, 31, de acordo com um comunicado no canal de mensagens Telegram. A agência, conhecida pela sigla HUR, descreveu o ataque como um "golpe sério" à logística militar da Rússia.

A HUR disse que suas forças atingiram o oleoduto Koltsevoy, que se estende por 400 quilômetros e abastece o exército russo com gasolina, diesel e combustível de aviação proveniente das refinarias de Ryazan, Nizhny Novgorod e Moscou.

A operação, que teve como alvo infraestruturas perto do distrito de Ramensky, destruiu as três linhas de combustível, informou a HUR.

O oleoduto tinha capacidade para transportar até 3 milhões de toneladas de combustível para aviões, 2,8 milhões de toneladas de diesel e 1,6 milhão de toneladas de gasolina por ano, informou a HUR.

"Nossos ataques tiveram mais impacto do que as sanções", disse Kyrylo Budanov, chefe da HUR, referindo-se às sanções internacionais impostas à Rússia por causa de sua guerra total e da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Moscou tenta tomar cidade do leste

Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou no sábado que suas forças derrotaram uma equipe das forças especiais ucranianas que foi enviada às pressas para o ponto crítico da linha de frente oriental em Pokrovsk, numa tentativa de impedir que as tropas russas avançassem ainda mais na cidade.

A Rússia e a Ucrânia apresentaram versões conflitantes sobre o que está acontecendo em Pokrovsk, um importante reduto ucraniano na região oriental de Donetsk. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou na semana passada que suas forças cercaram os defensores ucranianos da cidade.

Mas o porta-voz das forças ucranianas no leste, Hryhorii Shapoval, disse à AP na semana passada que a situação em Pokrovsk é "difícil, mas sob controle". Na sexta-feira, 31, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reconheceu que algumas unidades russas se infiltraram na cidade, mas insistiu que a Ucrânia está eliminando-as.

Kiev não comentou imediatamente a última afirmação do Ministério da Defesa russo. Mas Zelenskyy disse na semana passada que a Rússia havia enviado cerca de 170 mil soldados para a região de Donetsk, no leste da Ucrânia, onde fica Pokrovsk, em uma grande ofensiva para capturar a cidade e reivindicar uma importante vitória no campo de batalha.

Putin está tentando persuadir os Estados Unidos, que querem que ele busque um acordo de paz, de que a Ucrânia não pode resistir à superioridade militar russa. Ele também enfatizou o que diz ser a melhoria da capacidade nuclear da Rússia, ao se recusar a ceder ao que considera os objetivos legítimos de guerra de seu país.

Um objetivo fundamental para Moscou tem sido tomar todo o coração industrial da Ucrânia, Donbas, composto pelas províncias orientais de Luhansk e Donetsk. Kiev ainda controla cerca de um décimo da região rica em carvão.

Ataques noturnos russos

Em outro local, um civil morreu e outros 15 ficaram feridos depois que a Rússia atacou o sul da Ucrânia com um míssil balístico na manhã deste sábado, disse o funcionário local Vitaliy Kim. Uma criança está entre os feridos no ataque à região de Mykolaiv, disse ele, acrescentando que a Rússia usou um míssil Iskander.

Outro ataque russo no início da manhã de sábado provocou um incêndio em uma usina de gás na região central de Poltava, informou o serviço de emergência da Ucrânia.

Os últimos ataques ocorreram enquanto a Rússia mantém ataques massivos com drones e mísseis contra a infraestrutura energética da Ucrânia - ataques que causaram cortes de energia e restrições em toda a Ucrânia no início desta semana, no que Kiev descreveu como um "terror energético sistemático".

Moscou lançou 223 drones contra a Ucrânia durante a madrugada deste sábado, dos quais 206 foram abatidos, segundo a Força Aérea ucraniana. Dezessete atingiram alvos em sete regiões ucranianas, informou a Força Aérea, sem fornecer detalhes.

A Rússia também atingiu uma empresa agrícola na região de Chernihiv, no norte da Ucrânia, ferindo uma mulher de 66 anos, de acordo com uma atualização do Telegram feita pelo funcionário do governo regional Viacheslav Chaus.

