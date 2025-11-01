Porto Alegre,

Publicada em 01 de Novembro de 2025 às 09:34

Casa Branca restringe acesso de jornalistas ao gabinete de imprensa

Funcionários de comunicação da Casa Branca agora "lidam rotineiramente com material sensível"

SAUL LOEB/AFP/JC
Agências
O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proibiu nesta sexta-feira (31) o acesso de jornalistas a uma parte da sala de imprensa da Casa Branca sem agendamento prévio, devido, segundo comunicado, à necessidade de proteger "informações sensíveis".
Os jornalistas credenciados na Casa Branca "não têm mais permissão" para visitar a seção onde se encontra o gabinete da secretária de Imprensa, Karoline Leavitt, "sem autorização prévia por meio de agendamento", indicou em memorando o diretor de comunicações, Steven Cheung.
O Conselho de Segurança Nacional afirmou que a mudança foi feita porque alterações estruturais do órgão significam que os funcionários de comunicação da Casa Branca agora "lidam rotineiramente com material sensível".
"A fim de proteger esse material e manter a coordenação entre a equipe do Conselho de Segurança Nacional e a equipe de comunicação da Casa Branca, membros da imprensa não estão mais autorizados a acessar a Sala 140 sem aprovação prévia, na forma de um agendamento com um membro autorizado da equipe da Casa Branca", detalha o memorando.
Anteriormente, jornalistas credenciados da Casa Branca podiam acessar o local, que fica a poucos passos do Salão Oval, com pouco aviso prévio para falar com Leavitt, com Cheung e com outros funcionários de alto escalão.
A medida se segue a restrições impostas no início de outubro aos jornalistas credenciados do Departamento de Defesa, o que levou dezenas de profissionais a desocuparem seus escritórios no Pentágono e devolverem suas credenciais.
Desde o início de seu segundo mandato, Trump ataca veículos de imprensa, que já tachou de ilegais e corruptos. Segundo o republicano afirmou em março, empresas de mídia que o criticam "são braços políticos do Partido Democrata".
No início deste mês, as redes de notícia que se recusaram a assinar as novas diretrizes impostas para o Pentágono divulgaram uma nota em que classificam de ameaças as novas movimentações do governo. "Continuaremos a cobrir as Forças Armadas dos EUA como cada uma de nossas organizações tem feito por muitas décadas, defendendo os princípios de uma imprensa livre e independente", dizia a nota daquele momento.
Em uma entrevista coletiva com o secretário de Defesa, Pete Hegseth, o presidente corroborou as diretrizes do departamento, ao justificar que os jornalistas "andam pela Casa Branca falando com qualquer um que possa respirar".

