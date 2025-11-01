China pede aos EUA que acabem com bloqueio e sanções contra Cuba

A China pede aos Estados Unidos que atendam ao apelo da comunidade internacional, acabem imediatamente com o bloqueio e as sanções contra Cuba e tirem Cuba da lista de "países que apoiam o terrorismo", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, nesta sexta-feira (31).

A Assembleia Geral da ONU aprovou na quarta-feira (26) um projeto de resolução instando os EUA a encerrar seu embargo econômico, comercial e financeiro contra Cuba. O projeto de resolução foi aprovado por 165 votos a favor, sete contra e 12 abstenções. Os EUA estavam entre os sete países que votaram contra a moção.

Por mais de seis décadas, os EUA têm implementando um bloqueio brutal e sanções ilegais contra Cuba, o que viola gravemente as normas internacionais básicas, incluindo os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, disse Guo em uma coletiva de imprensa regular.

O bloqueio e as sanções infringiram gravemente o direito de Cuba à subsistência e ao desenvolvimento, e causaram estragos ao povo cubano, disse ele. A aprovação do projeto de resolução demonstra mais uma vez o amplo apoio da comunidade internacional ao povo cubano na salvaguarda de sua soberania nacional e na oposição à interferência estrangeira e ao bloqueio, e prova que o unilateralismo e a intimidação ganham pouco apoio, disse Guo.

Na Assembleia Geral das Nações Unidas, a China votou a favor de resoluções condenando as ações anti-Cuba dos EUA por 33 anos consecutivos. A China continuará apoiando o povo cubano para se opor à interferência externa e ao bloqueio e seguir um caminho de desenvolvimento adequado às suas condições nacionais, disse o porta-voz.