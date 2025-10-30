Trump acena a Kim Jong-un para nova conversa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (30) que voltaria a conversar com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e que não conseguiu agendar o encontro neste giro pela Ásia porque estava "muito ocupado".

"Então, eu voltaria a conversar com relação a Kim Jong-un. Eu voltaria". A fala ocorreu em conversa com repórteres a bordo do Air Force One, logo após o presidente embarcar de volta a Washington depois de um giro pela Ásia.

Trump estava na Coreia do Sul para participar da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) e para se encontrar com o líder do regime chinês, Xi Jinping, para discutir as tensões comerciais que cercam os dois países. O líder americano disse ainda que se dá bem com o norte-coreano e que, se não tivesse ganhado a eleição de 2016, quando derrotou Hillary Clinton, provavelmente teria havido uma guerra entre os dois países.

Não é o primeiro aceno que Trump faz ao ditador norte-coreano. Ele repetiu algumas vezes que gostaria de encontrar Kim antes do fim do ano. A condição do ditador para que o encontro aconteça é que os EUA abandonem "a sua busca absurda por desnuclearização". Nesse caso, Kim não veria razão para que não ocorra uma conversa "cara a cara".

Washington tem pressionado a Coreia do Norte pela desnuclearização total, o que significa abrir mão da posse e da fabricação de armas nucleares. Segundo a agência de notícias Reuters, uma declaração oficial da Casa Branca afirma que esse segue sendo o principal objetivo de Trump, que permaneceria aberto ao diálogo com Kim para esta finalidade.

O ditador, porém, está longe de ir neste sentido. No desfile militar para a comemoração dos 80 anos da fundação do Partido dos Trabalhadores da Coreia, Kim apresentou atualizações de suas armas nucleares.