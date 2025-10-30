Porto Alegre,

Publicada em 30 de Outubro de 2025 às 20:37

Holanda pode ter premiê gay pela 1ª vez após disputa contra ultradireita

Ron Jetten ainda terá que negociar uma coalizão com um Parlamento fragmentado

Ron Jetten/Divulgação/JC
Agências
O líder centrista Ron Jetten, 38, pode se tornar o primeiro premiê abertamente gay e o mais jovem da história da Holanda. Ele ainda terá que negociar uma coalizão com um Parlamento fragmentado, mas o seu partido, Democratas 66 (D66), teve um desempenho expressivo nas urnas.
O resultado final segue indefinido devido a uma disputa acirrada com a legenda de ultradireita, o Partido pela Liberdade (PVV), que ganhou as eleições em 2023. Liderado por Geert Wilders, que ficou conhecido como o "Trump holandês", o PVV superava por pouco o D66 na manhã desta quinta-feira (30), com 99,7% das urnas apuradas.
A diferença é tão pequena que os votos por correspondência dos holandeses que moram no exterior podem decidir as eleições, o que significa que o resultado final pode demorar vários dias para ser conhecido.
Mas seja qual for o resultado definitivo, o líder da ultradireita não deverá ser premiê já que os principais partidos descartaram qualquer nova coalizão com ele, deixando Jetten com caminho livre para negociar e garantir o apoio de outras legendas para alcançar os 76 assentos necessários e formar um governo de coalizão.
O líder centrista disse nesta quinta-feira que está "muito confiante", apesar da fragmentação de um Parlamento em que cinco grupos políticos obtiveram números expressivos de assentos.
Segundo as projeções, o PVV teria conquistado 26 cadeiras das 150 do Parlamento, o que significaria uma queda de 11 em relação à vitória eleitoral impressionante de 2023. O D66 aparece empatado, também com 26 assentos, o que representaria o triplo de lugares em relação ao último pleito.
O Partido Popular para a Liberdade e Democracia (VVD), de centro-direita, e a aliança entre o Partido do Trabalho (PvdA) e o Partido Verde (GL) teriam ficado em terceiro e quarto lugares, respectivamente, com 23 e 20 assentos. Em quinto, viria o Apelo Democrata-Cristão (CDA), com 19 cadeiras. Os lugares restantes estariam divididos entre outras dez siglas.
 

