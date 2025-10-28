EUA e Japão assinam acordo para garantir fornecimento de terras raras, diz Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, assinaram nesta segunda-feira (27) um acordo-quadro para garantir o fornecimento de minerais críticos e terras raras por meio de mineração e processamento, informou a Casa Branca em um comunicado. O acordo foi firmado durante a visita de Trump ao Japão, parte de sua viagem pela Ásia, enquanto os dois países buscam fortalecer suas cadeias de suprimento de terras raras, utilizadas em tudo, desde energia renovável até eletrônicos e automóveis.

Segundo o comunicado, EUA e Japão planejam cooperar por meio de ferramentas de política econômica e investimentos coordenados para acelerar o desenvolvimento de mercados diversificados e justos para minerais críticos e terras raras. A China processa mais de 90% das terras raras do mundo e recentemente ampliou suas restrições de exportação, incluindo novos elementos em sua lista de controle e fiscalização mais rigorosa de produtores estrangeiros que dependem de matérias-primas chinesas.

Em contraste, os EUA têm apenas uma mina de terras raras em operação e estão correndo para garantir minerais vitais para veículos elétricos, sistemas de defesa e manufatura avançada. Trump planeja se reunir com o líder chinês Xi Jinping na quinta-feira (30).

No domingo (26), autoridades econômicas da China e dos EUA elaboraram a estrutura de um acordo comercial para que Trump e Xi finalizem. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que as negociações eliminaram a ameaça de tarifas de 100% impostas por Trump sobre as importações chinesas a partir de 1º de novembro. As autoridades chinesas foram mais cautelosas com relação às negociações e não forneceram detalhes.

Como parte do acordo, EUA e Japão concordaram em simplificar e desburocratizar os prazos e processos de licenciamento para minerais críticos e terras raras, além de tratar de políticas não comerciais e práticas comerciais injustas. Os dois países também avaliarão um arranjo complementar de estoque estratégico e cooperarão com outros parceiros internacionais para garantir a segurança da cadeia de suprimentos, acrescentou a Casa Branca.

Nesta terça (28), Trump elogiou a primeira líder feminina do Japão, saudando seu compromisso de acelerar o fortalecimento militar e assinando acordos sobre comércio e terras raras. Takaichi, por sua vez, aplaudiu os esforços de Trump para resolver conflitos globais, prometendo nomeá-lo para o Prêmio Nobel da Paz, segundo a porta-voz de Trump, Karoline Leavitt.

Os dois governos divulgaram uma lista de projetos nas áreas de energia, inteligência artificial e minerais críticos nos quais empresas japonesas estão considerando investimentos de até US$ 400 bilhões. Tóquio prometeu fornecer US$ 550 bilhões em investimentos estratégicos, empréstimos e garantias aos EUA no início deste ano como parte de um acordo para obter alívio das punitivas tarifas de importação de Trump.

Esses gestos podem amenizar exigências de Trump para que Tóquio gaste mais com sua segurança diante de uma China cada vez mais assertiva, apelos que Takaichi procurou antecipar ao prometer acelerar os planos para aumentar os gastos com defesa para 2% do PIB.

"Por tudo que sei de Shinzo e outros, você será uma das grandes primeiras-ministras", disse Trump a Takaichi enquanto se sentavam para discussões, acompanhados por suas delegações, no Palácio Akasaka em Tóquio. "Também gostaria de parabenizá-la por ser a primeira mulher primeira-ministra. É algo muito importante", acrescentou.