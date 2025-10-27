Ao desejar feliz aniversário, Trump diz que Lula é homem muito vigoroso

reunião entre os presidentes Lula e Donald Trump desejou um feliz aniversário ao brasileiro com elogios. Após a, dos Estados Unidos, neste domingo, na Malásia, a boa relação entre os dois continua. O norte-americano, agora,

“Eu quero desejar feliz aniversário ao presidente. Hoje é aniversário dele, sabia? Ele é um cara muito vigoroso. Fiquei muito impressionado”, falou, prestes a embarcar em seu avião.

Lula completa 80 anos nesta segunda-feira (27), e continua na Malásia. Às 10h, está prevista uma coletiva de imprensa, quando ele deve comentar o encontro.

À tarde, ele participará da Sessão de Abertura da 20ª Cúpula da Ásia do Leste. Já às 20h irá a um jantar de gala oferecido pelo primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, e pela senhora Wan Azizah Wan Ismail.