Israel ataca Faixa de Gaza, mesmo após ter se comprometido a retomar cessar-fogo

As Forças de Defesa de Israel (IDF, em inglês) afirmaram, em seu canal no aplicativo de mensagens Telegram, ter realizado um "ataque preciso" na região de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza. Segundo as IDF, a ação visou impedir uma ofensiva do Hamas contra as tropas israelenses.

O ataque ocorre após Israel se comprometer a retomar a aplicação do cessar-fogo em Gaza.

As forças israelenses disseram ainda que as tropas do Comando Sul estão posicionadas na área, de acordo com o acordo de cessar-fogo, e continuarão a operar para remover qualquer ameaça imediata.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast