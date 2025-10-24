Trump encerra negociações com Canadá após vídeo em que Reagan critica tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (23) que interrompeu todas as negociações comerciais com o Canadá após a veiculação do que ele chamou de uma propaganda mentirosa na qual o ex-presidente Ronald Reagan aparece falando mal de tarifas comerciais.

"Eles só fizeram isso para interferir na decisão da Suprema Corte e de outros tribunais", escreveu Trump na rede social Truth Social. "Com base em seu comportamento ultrajante, todas as negociações comerciais com o Canadá estão encerradas", complementou.

O premiê (equivalente a governador) de Ontário, Doug Ford, disse no início desta semana que o anúncio, com uma mensagem contrária a tarifas, havia chamado a atenção de Trump. O vídeo mostra Reagan, um republicano, criticando tarifas sobre produtos estrangeiros e dizendo que elas causam perda de empregos e guerras comerciais.

A gravação é verdadeira e consta nos arquivos da biblioteca presidencial do governo Reagan, mas o vídeo veiculado por Ford altera a ordem de algumas frases. Na ocasião, em abril de 1987, Reagan falava das desvantagens a longo prazo das tarifas enquanto justificava a imposição de sobretaxas a eletrônicos japoneses.

"Impor tarifas desse tipo ou barreiras e restrições comerciais de qualquer natureza são medidas que reluto muito em adotar. E, em um momento, vou mencionar as razões econômicas sólidas para isso: a longo prazo, tais barreiras comerciais prejudicam todos os trabalhadores e consumidores americanos", diz Reagan, segundo o registro.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, disse a jornalistas nesta quinta que o Canadá não permitirá acesso injusto dos EUA a seus mercados caso fracassem as negociações sobre vários acordos comerciais com Washington.

Trump impôs tarifas sobre o aço, o alumínio e os automóveis canadenses no início deste ano, o que levou Ottawa a responder na mesma moeda. As duas partes estão há semanas em conversas sobre um possível acordo para os setores de aço e alumínio. No próximo ano, Estados Unidos, Canadá e México devem revisar o acordo de livre comércio continental de 2020.