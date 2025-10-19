Zelensky diz que guerra na Ucrânia deveria ser 'congelada' antes das negociações de paz

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o conflito entre Ucrânia e Rússia deveria ser "congelado" nas atuais linhas de batalha antes que os dois lados entrem em negociações de paz para a região, em entrevista para a NBC neste domingo.

Ele disse que, atualmente, o exército russo está em uma posição vulnerável, já que Moscou ocupou 1% do território ucraniano e perdeu 1,3 milhão de soldados.

Rússia ataca Ucrânia com drones e mísseis na maior ofensiva desde o início da guerra

Zelensky também defendeu que o presidente americano, Donald Trump, deve tomar uma posição mais firme contra o líder russo, Vladimir Putin. "Putin é similar, mas mais forte, do que o Hamas", disse.