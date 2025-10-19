Israel diz que Hamas violou cessar-fogo e afirma que responderá aos ataques

As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que o Hamas atirou um míssil antitanque e o disparou contra tropas israelenses que operavam para desfazer a infraestrutura terrorista na área de Rafah, no sul de Gaza.

De acordo com texto enviado via Telegram neste domingo, em resposta, as forças israelenses iniciaram ataques na região para eliminar a ameaça e desmantelar túneis e estruturas militares "utilizadas para atividades terroristas".

"Essas ações terroristas constituem uma flagrante violação do acordo de cessar-fogo, e a IDF responderá com firmeza", menciona a mensagem.