Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalCessar Fogo

Publicada em 19 de Outubro de 2025 às 10:08

Israel diz que Hamas violou cessar-fogo e afirma que responderá aos ataques

As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que o Hamas atirou um míssil antitanque e o disparou contra tropas israelenses

As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que o Hamas atirou um míssil antitanque e o disparou contra tropas israelenses

Bashar TALEB/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que o Hamas atirou um míssil antitanque e o disparou contra tropas israelenses que operavam para desfazer a infraestrutura terrorista na área de Rafah, no sul de Gaza.
As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que o Hamas atirou um míssil antitanque e o disparou contra tropas israelenses que operavam para desfazer a infraestrutura terrorista na área de Rafah, no sul de Gaza.
De acordo com texto enviado via Telegram neste domingo, em resposta, as forças israelenses iniciaram ataques na região para eliminar a ameaça e desmantelar túneis e estruturas militares "utilizadas para atividades terroristas".
LEIA TAMBÉM: Possível encontro de Lula e Trump na Ásia deverá ser rápido e 'para foto'
"Essas ações terroristas constituem uma flagrante violação do acordo de cessar-fogo, e a IDF responderá com firmeza", menciona a mensagem.

Notícias relacionadas