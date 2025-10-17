Trump diz manter 'ótima relação' com Xi Jinping e sugere encontro nas próximas semanas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (17), que as relações com a China atravessam um bom momento e que as negociações comerciais "estão indo muito bem".

Segundo ele, o clima de diálogo com Pequim tem sido construtivo e há expectativa de um encontro com o presidente Xi Jinping "nas próximas semanas", na Coreia do Sul. Trump ressaltou ainda manter uma "ótima relação" com o líder chinês e disse que a reunião "deve ser mantida", apesar das recentes tensões bilaterais.

O republicano indicou também que poderia antecipar a data de entrada em vigor das tarifas adicionais de 100% sobre produtos chineses, atualmente marcada para 1º de novembro, "se quisesse", mas não deu sinais de que pretende fazê-lo.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, reconheceu que a China adotou "uma escalada comercial bem provocativa" na semana anterior, ao anunciar restrições de exportações relacionadas a terras raras, mas afirmou que as tensões vêm diminuindo e que espera reciprocidade no tratamento entre os dois países. Ele acrescentou que planeja conversar ainda hoje com representantes chineses.