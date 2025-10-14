Trump cobra vitória de Milei nas urnas para seguir dando apoio

Doze dias antes das eleições legislativas na Argentina, Javier Milei foi até a Casa Branca em busca de suporte e de uma foto de Donald Trump. O argentino garantiu a fotografia, no entanto, ouviu o americano condicionar seu apoio ao desempenho de A Liberdade Avança em 26 de outubro.

"Se Milei não ganhar, não seremos generosos com a Argentina", disse nesta terça-feira (14) o republicano aos jornalistas em frente ao colega do sul, que preferiu trocar o giro que fazia pelas províncias pela visita a Washington.

A Argentina vai às urnas no próximo dia 26, para renovar parte da Câmara e do Senado. Um teste para o pleito nacional ocorreu na província de Buenos Aires (o maior colégio eleitoral do país) em setembro, e o partido de Milei ficou 13 pontos atrás dos peronistas.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, também presente, reafirmou apoio ao grupo político de Milei nas eleições legislativas do país, que acontecerão ainda neste mês. "Milei se sairá bem nas eleições, ele tem lutado contra anos de economia ruim", mencionou Bessent. Já o secretário do Estado americano, Marco Rubio, por sua vez, ressaltou que os EUA possuem "grandes aliados" na América do Sul.

Milei agradeceu a recepção da administração norte-americana, parabenizou Trump pelo trabalho para alcançar o cessar-fogo no Oriente Médio e enfatizou a importância de Bessent para "acabar com o problema de liquidez" na Argentina.

Ao lado de Milei, Trump também elogiou o presidente Lula. "Com o Brasil tive uma conversa muito boa com o presidente. Eu o encontrei nas Nações Unidas antes de subir para discursar". O argentino respondeu que se sentia honrado com a visita e por entender "a ameaça que o socialismo do século 21" representa.

O liberal também atribuiu a crise cambial que o país enfrentou nas últimas semanas a ataques de opositores. "Obrigado pelo que o senhor está fazendo pelo mundo livre e ao secretário Bessent, por nos ajudar a mostrar ao mundo que as ideias da liberdade funcionam".