Após libertar reféns, Trump pede que Israel aproveite oportunidade de paz no Oriente Médio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (13), que Israel deve aproveitar o fim da guerra na Faixa de Gaza para trabalhar em direção à paz no Oriente Médio. Em um longo discurso na Knesset, o Parlamento de Israel, Trump agradeceu os esforços dos mediadores e disse que está determinado em alcançar um acordo de paz regional.

"Daqui a gerações, este será lembrado como o momento em que tudo começou a mudar", declarou o republicano, que foi ovacionado pelos parlamentares israelenses.

Trump também usou a oportunidade para agradecer apoiadores e criticar os ex-presidentes democratas Joe Biden e Barack Obama. Além disso, apesar dos elogios a Benjamin Netanyahu, Trump disse que o primeiro-ministro não era uma pessoa "fácil" e elogiou o líder da oposição, Yair Lapid.

Durante o discurso, Trump pressionou Israel a olhar além da guerra, dizendo que o país "conquistou tudo o que podia pela força das armas". "Vocês venceram. Agora é hora de transformar essas vitórias contra terroristas no campo de batalha no prêmio final da paz e prosperidade para todo o Oriente Médio." O republicano também prometeu ajudar a reconstruir a Faixa de Gaza, que foi devastada durante o conflito, e pediu que os palestinos "se afastem para sempre do caminho do terror e da violência."

Trump deve seguir viagem para o Egito para uma cúpula com diversos líderes mundiais com o intuito de discutir o futuro da Faixa de Gaza. O republicano brincou com o atraso dos discursos. "Eles podem não estar lá quando eu chegar, mas vamos tentar", disse Trump, que questionou a duração dos discursos de Netanyahu e do líder da oposição, Yair Lapid. O governo Trump convidou Netanyahu para a cúpula no Egito, mas o primeiro-ministro recusou por conta da proximidade do feriado judaico de Simchat Torá.

Apesar do alívio dos dois lados, o cessar-fogo e a troca de prisioneiros não encerraram a guerra, e há muitas questões pendentes sobre o que virá a seguir em Gaza, incluindo se o Hamas concordará com a exigência do plano de Trump de se desarmar.

Pelo acordo firmado na semana passada, as forças israelenses recuaram para uma nova linha dentro da Faixa de Gaza na sexta-feira (10), abrindo um prazo de 72 horas para a libertação dos reféns. O grupo terrorista Hamas libertou todos os reféns vivos nesta segunda-feira em Tel-Aviv e também já libertou cerca de 2 mil prisioneiros palestinos, que foram transportados para a Cisjordânia e a Faixa de Gaza.

O Hamas é obrigado, pelo cessar-fogo, a entregar os restos mortais dos reféns falecidos, mas não está claro com que rapidez isso acontecerá. De acordo com o Fórum das Famílias dos Reféns, apenas quatro corpos de sequestrados serão retornados a Israel nesta segunda-feira.

Tel-Aviv acredita que 26 reféns estejam mortos, enquanto o estado de saúde de outros dois reféns não foi confirmado. Autoridades disseram que o Hamas terá que procurar os restos mortais de alguns reféns, o que pode levar algum tempo. (Com agências internacionais)